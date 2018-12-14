Динамо не договорилось о стоимости Соля и отказалось от трансфера

Новости спорта: Киевское Динамо продолжает искать форварда для усиления атакующей линии перед ответственными мачтами в Лиге Европы и УПЛ.

Киевское Динамо отказалось от идеи подписания испанского нападающего Франа Соля, выступающего за голландский Виллем II.

По информации журналиста Кирилла Крыжановского, за форварда его нынешний клуб запросил 10 миллионов евро, что не устроило киевлян. "Изначально речь шла совсем о другой цифре", — передает журналист.

Динамо переключилось на другие кандидатуры в поисках центрального нападающего.

В нынешнем сезоне Соль в 17 матчах своей команды во всех турнирах отметился 15 голами. Интерес к испанцу также проявлял греческий Олимпиакос.