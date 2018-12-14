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Лидер Динамо Цыганков может уйти уже зимой

Лидер Динамо Цыганков может уйти уже зимой
11:38 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: "Динамо" готово продать итальянцам Виктора Цыганкова зимой за 20 млн евро.

Ряд футболистов «Динамо» может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает телеканал «Футбол 1».

На Виктора Цыганкова претендуют как минимум два итальянских клуба, готовых вступить в переговоры в январе. За Цыганкова «Динамо» хочет получить 20 миллионов евро.

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По данным источника, покинуть команду может хорват Йосип Пиварич, который не выдержал конкуренции с молодым украинцем Виталием Миколенко.

Не исключено, что покинет «Динамо» зимой и венгерский центрбек Тамаш Кадар, но только в том случае, если киевляне получат по нему выгодное с экономической точки зрения предложение.

Может сменить команду также бразильский вингер Витор Буэно.

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Все по теме:

ФК Динамо К, Трансферы, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко.
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