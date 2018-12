Дортмунд "затроллил" Шальке Коноплянки

Дортмундская "Боруссия" вновь потролила "Шальке" через свой Twitter. В своей публикаций "Боруссия" огласила список потенциальных соперников в 1\8 Лиги чемпионов, а на картинке показала весь список команд 1\8 турнира, где чуть изменила эмблему Шальке.

Out of all teams qualified to the #UCL Last 16, this is who we can draw against on Monday:

AFC Ajax

AS Roma

Liverpool FC

Manchester United

Olympique Lyon

Tottenham Hotspur pic.twitter.com/G3DWpN1Aya

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 13 декабря 2018 г.