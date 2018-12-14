Игрок киевского Динамо стал крестным отцом

Полузащитник "Динамо" Владислав Калитвинцев стал крестным отцом сына футболиста "Александрии" Кирилла Ковальца.
Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме: "Покрестили Артёмку. Спасибо за оказанное доверие стать крёстным".
К слову, у экс-игроков Черноморца Влада Калитвинцева и Кирилла Ковальца, оба отца - тренеры. Игроки продолжают футбольные династии.
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Покрестили АртёмкуСпасибо за оказанное доверие стать крёстным.
Напомним, Владислав Калитвинцев в прошлом сезоне был в аренде в луганской Заре, но получил серьезную травму. после операции в Берлине Калитвинцев восстанавливался более полугода.