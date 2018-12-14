Игрок киевского Динамо стал крестным отцом

Новости спорта: Игрок киевского Динамо Владислав Калитвинцев стал кумом своего бывшего одноклубника Кирилла Ковальца.

Полузащитник "Динамо" Владислав Калитвинцев стал крестным отцом сына футболиста "Александрии" Кирилла Ковальца.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме: "Покрестили Артёмку. Спасибо за оказанное доверие стать крёстным".

К слову, у экс-игроков Черноморца Влада Калитвинцева и Кирилла Ковальца, оба отца - тренеры. Игроки продолжают футбольные династии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Покрестили АртёмкуСпасибо за оказанное доверие стать крёстным. Публикация от Kalitvintsev (@vladyslav_kalitvintsev) 13 Дек 2018 в 1:12 PST

Напомним, Владислав Калитвинцев в прошлом сезоне был в аренде в луганской Заре, но получил серьезную травму. после операции в Берлине Калитвинцев восстанавливался более полугода.