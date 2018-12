Одноклубник Зинченко стал лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане стал лучшим игроком по итогам прошедшего тура Лиги чемпионов.

В последнем туре Лиги чемпионов Манчестер Сити на свое поле одолел Хоффенхайм.

Led Manchester City to Group F victory with two fine goals...#UCL Player of the Week = Leroy Sané! pic.twitter.com/5gFrQpgK4n

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 декабря 2018 г.