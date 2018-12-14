Тренер Ньюкасла - лучший тренер АПЛ в ноябре

Новости спорта: АПЛ объявила имя лучшего тренера по итогам ноября, им стал наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес.

Наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером АПЛ в ноябре, сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.

Под руководством испанца "сороки" в чемпионате Англии в течение ноября провели 3 матча и во всех одержали победу. После 16 туров Ньюкасл занимает 15 место в АПЛ, набрав 13 очков.

58-летний Бенитес возглавляет Ньюкасл с 2016 года. Интересно, что в сезоне 2016/17 испанец не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, однако вернул Ньюкасл в элитный дивизион с первой же попытки.