Тренер Ньюкасла - лучший тренер АПЛ в ноябре

Наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером АПЛ в ноябре, сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.

Под руководством испанца "сороки" в чемпионате Англии в течение ноября провели 3 матча и во всех одержали победу. После 16 туров Ньюкасл занимает 15 место в АПЛ, набрав 13 очков.

matches

victories@NUFC boss @rafabenitezweb is the @BarclaysFooty #PL Manager of the Month for November #PLAwards pic.twitter.com/DQCxk0i4a0

— Premier League (@premierleague) 14 декабря 2018 г.