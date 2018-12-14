Тренер Ньюкасла - лучший тренер АПЛ в ноябре

Наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером АПЛ в ноябре, сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.
Под руководством испанца "сороки" в чемпионате Англии в течение ноября провели 3 матча и во всех одержали победу. После 16 туров Ньюкасл занимает 15 место в АПЛ, набрав 13 очков.
matches
victories@NUFC boss @rafabenitezweb is the @BarclaysFooty #PL Manager of the Month for November #PLAwards pic.twitter.com/DQCxk0i4a0
— Premier League (@premierleague) 14 декабря 2018 г.
58-летний Бенитес возглавляет Ньюкасл с 2016 года. Интересно, что в сезоне 2016/17 испанец не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, однако вернул Ньюкасл в элитный дивизион с первой же попытки.