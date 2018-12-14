Перес устроит "разбор полетов" на праздничном ужине Реала

Новости спорта: Флорентино Перес примет Сантьяго Солари и игроков Реала в пятницу на рождественском ужине.

Президент Реала Флорентино Перес в пятницу вечером проведет традиционную рождественскую трапезу для первой футбольной и баскетбольной команд. Об этом сообщает marca.

Если баскетбольная команда Пабло Ласо находится в прекрасной форме и с хорошими последними результатами, то футбольная команда Солари несколько разочаровывает болельщиков и руководство клуба.

На традиционном мероприятии Перес обычно дает наставления на продолжение сезона, предвкушая будущий год, и недавнее домашнее поражение Реала от ЦСКА обязательно будет упомянуто в разговоре. Мадрид должен собраться с мыслями и восстановить свои амбиции, дабы добиться результата во всех четырех турнирах, в которых участвует.