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Еще один игрок покинул ФК Львов

Еще один игрок покинул ФК Львов
17:35 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Львов

Новости спорта: Львовский клуб объявил об уходе очередного игрока после окончания первой половины сезона.

ФК Львов прекратил сотрудничество с Сергеем Петровым, сообщает официальный сайт команды.

21-летний нападающий покидает клуб по соглашению сторон.

Петров пополнил ряды Львова в сентябре 2018 года, но сыграл только 2 матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее команду покинули Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Белый.

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов заявил, что в команде нет проблем только с позицией вратаря.

Львов после первой части чемпионата УПЛ находится на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка после 18 матчей.

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УПЛ, Юрий Бакалов, ФК Львов, Сергей Петров.
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