Еще один игрок покинул ФК Львов

Новости спорта: Львовский клуб объявил об уходе очередного игрока после окончания первой половины сезона.

ФК Львов прекратил сотрудничество с Сергеем Петровым, сообщает официальный сайт команды.

21-летний нападающий покидает клуб по соглашению сторон.

Петров пополнил ряды Львова в сентябре 2018 года, но сыграл только 2 матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее команду покинули Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Белый.

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов заявил, что в команде нет проблем только с позицией вратаря.

Львов после первой части чемпионата УПЛ находится на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка после 18 матчей.