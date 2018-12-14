Еще один игрок покинул ФК Львов

ФК Львов прекратил сотрудничество с Сергеем Петровым, сообщает официальный сайт команды.
21-летний нападающий покидает клуб по соглашению сторон.
Петров пополнил ряды Львова в сентябре 2018 года, но сыграл только 2 матча, не отметившись результативными действиями.
Ранее команду покинули Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Белый.
Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов заявил, что в команде нет проблем только с позицией вратаря.
Львов после первой части чемпионата УПЛ находится на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка после 18 матчей.