Португалия - Украина: началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020

Новости спорта: Федерация футбола Португалии объявила о начале реализации билетов на домашний матч отборочного раунда Евро-2020 против Украины.

В Португалии началась онлайн-продажа билетов на первый матч отбора Евро-2020, в котором действующие чемпионы континента 22 марта 2019 на лиссабонском Эштадиу да Луж примут сборную Украины.

Билеты доступны в трех ценовых категориях: за 10, 12,5 и 15 евро. Интересно, что предлагаются и варианты с семейным пакетом (4 билета), который может обойтись в 25 или 30 евро в зависимости от категории.

Сборная Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.