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Главный конкурент Лунина не покинет Реал зимой

Главный конкурент Лунина не покинет Реал зимой
13:03 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Голкипер мадридского Реала Кейлор Навас останется на Сантьяго Бернабеу до конца сезона 2018/19.

Вратарь Реала Кейлор Навас не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Этому есть сразу несколько причин – как игровых, так и личных, информирует Marca.

В феврале Навас и его жена ожидают рождения ребенка. Кроме того, голкиперу принадлежит дом в Мадриде, поэтому зимний отъезд из Испании не входит в планы Кейлора. Отмечается, что по завершении карьеры костариканец планирует осесть именно в Мадриде.

На сегодняшний день Навас не получил достойных вариантов продолжения карьеры – практически все топ-клубы уже имеют в составе голкиперов высокого уровня. Также далеко не каждый клуб сможет потянуть зарплату Наваса, которая составляет около 5 млн евро в год. Поэтому вратарь готов остаться в Реале до конца сезона.

Лунин впечатлил Реал и может занять место Наваса

К слову, недавно сообщалось, что именно Наваса летом заменит Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за Леганес.

Интересно, что именно сегодня Навасу исполнилось 32 года. Голкипер выступает за Реал с 2014 года и стал трехкратным победителем Лиги чемпионов.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Кейлор Навас, Андрей Лунин.
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