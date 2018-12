Манчестер Сити - Эвертон: Зинченко начнет матч на скамейке запасных

Матч Манчестер Сити – Эвертон начнется в 14:30 по киевскому времени. Именинник Александр Зинченко начнет поединок на скамейке запасных.

В составе Эвертона в основе выйдет экс-хавбек Шахтера Бернард.

Манчестер Сити – Эвертон: стартовые составы команд:

Our line-up ahead of a big afternoon of Premier League action!

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф – Фернандиньо, Гюндоган – Бернарду Силва, Сане, Марез – Жезус

Запасные: Мурич, Стоунз, Зинченко, Стерлинг, Агуэро, де Брюйне, Фоден.

| Team news is in at the Etihad Stadium!

changes

@CalvertLewin14 leads the line.

@michaelkeane04, @KurtZouma and Yerry Mina all start.

@IGanaGueye misses out.

COME ON YOU BLUES!

— Everton (@Everton) 15 декабря 2018 г.