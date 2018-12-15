Экс-игрок Днепра может вновь стать одноклубником Коноплянки

Новости спорта: Экс-форвард Днепра Никола Калинич может продолжить карьеру в Шальке, за который выступает Евгений Коноплянка.

«Шальке» намерен усилить линию атаки во время зимнего трансферного окна. Об этом информирует Revier Sport.

«Горняки» рассматривают варианты с подписанием нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, форвардом «Тоттенхэма» Винсентом Янссеном или бомбардиром «Атлетико» Николой Калиничем.

«Шальке» намерен арендовать одного из игроков. Интересно, что, если гельзенкирхенцам удастся подписать Калинича, то в немецком коллективе он воссоединится с хавбеком сборной Украины Евгением Коноплянкой, с которым он знаком по совместным выступлениям за «Днепр».

Ранее сообщалось, что Шальке планирует расторгнуть контракт с Коноплянкой.