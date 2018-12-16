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Тоттенхэм - Бернли: Эриксен забил победный гол в компенсированное время (Видео)

Тоттенхэм - Бернли: Эриксен забил победный гол в компенсированное время (Видео)
00:03 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Тоттенхэм победил Бернли благодаря позднему голу Эриксена.

"Тоттенхэм" в середине недели сумел решить задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого лондонцам хватило ничьей с "Барселоной" на "Камп Ноу". В АПЛ "шпорам", которые шли третьими, опережая соседей из "Арсенала" и "Челси" на два очка, предстоял домашний матч с "Бернли". Команда Шона Дайча, которая идет неподалеку от зоны вылета, сумела дать бой фавориту и едва не отобрала у него очки. Лишь в добавленное время Эриксен забил решающий гол - 1:0 на "Уэмбли".

"Тоттенхэм" - "Бернли" 1:0

Гол: Эриксен 90+1

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Алли, Скипп (Мин Сон 75), Сиссоко, Ламела (Льоренте 82), Моура (Эриксен 65), Кейн

"Бернли": Харт, Лонг, Ми, Тэйлор, Тарковски, Бардсли, Брэйди (Хендрик 90+2), Леннон (Воукс 90+3), Корк, Вествуд, Барнс (Вуд 80)

Предупреждены: Брэйди 63, Бардсли 68

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