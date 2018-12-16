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Боруссия Д - Вердер: обзор матча (Видео)

Боруссия Д - Вердер: обзор матча (Видео)
09:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча 15-го тура Бундеслиги Боруссия Д - Вердер.

Подопечные Люсьена Фавра набрали три очка (2:1) и стали зимним чемпионом Бундеслиги.

Боруссия Д - Вердер 2:1

Голы: Алькасер, 20, Ройс, 27 — Крузе, 35.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Диалло, Аканжи, Хакими — Дилейни, Витсель — Санчо (Филипп, 90+3), Ройс, Геррейру (Пулишич, 89) — Алькасер (Гетце, 81).

Вердер: Павленка — Селассие, Лангкамп, Мойсандер, Аугустинссон — Классен (Мевальд, 18), Шахин, Эггештайн (Саргент, 83) — Крузе — Рашица (Осако, 73), Харник.

Предупреждения: Дилейни — Лангкамп, Харник, Мевальд, Срагент.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, ФК Вердер, Футбол, Новости футбола, Боруссия Д - Вердер.
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