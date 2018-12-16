Боруссия Д - Вердер: обзор матча (Видео)

Подопечные Люсьена Фавра набрали три очка (2:1) и стали зимним чемпионом Бундеслиги.
Боруссия Д - Вердер 2:1
Голы: Алькасер, 20, Ройс, 27 — Крузе, 35.
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Диалло, Аканжи, Хакими — Дилейни, Витсель — Санчо (Филипп, 90+3), Ройс, Геррейру (Пулишич, 89) — Алькасер (Гетце, 81).
Вердер: Павленка — Селассие, Лангкамп, Мойсандер, Аугустинссон — Классен (Мевальд, 18), Шахин, Эггештайн (Саргент, 83) — Крузе — Рашица (Осако, 73), Харник.
Предупреждения: Дилейни — Лангкамп, Харник, Мевальд, Срагент.