Роналду забил 5000-й гол Ювентуса в Серии А

Новости спорта: Португальский нападающий Криштиану Роналду в матче с Торино забил 5000-й гол Ювентуса в Серии А.

В 16-м туре Серии А на Олимпико ди Торино состоялось туринское дерби. Торино принимало гостей из Ювентуса.

Хозяева поля идут в турнирной таблице в еврокубковой зоне (6-е место), а вот подопечные Аллегри возглавляют чемпионат. Последний раз Ювентус терял очки в Серии А еще 20 октября, когда на домашней арене не смог обыграть Дженоа (1:1).

Единственный мяч забил португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 70-й минуте. Этот гол стал 5000-м для «старой синьоры» в элитном дивизионе чемпионата Италии.

Видео гола Роналду (с переходом на Ютуб)

Туринский клуб стал первой командой Серии А, которой покорилась эта отметка.