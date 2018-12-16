Один из лидеров Реала может перейти в Манчестер Сити

Новости спорта: Испанский полузащитник Иско провел переговоры с Манчестер Сити.

Полузащитник Реала Иско может покинуть клуб зимой, сообщает Onda Cero.

На неделе испанец провел переговоры с представителями Манчестер Сити, который хочет купить хавбека этой зимой.

В матче прошлого тура против Райо Вальекано 26-летний Иско остался на скамейке запасных, что вызвало недовольство со стороны футболиста.

Ранее сообщалось, что испанец хочет покинуть Реал и перейти в Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне Иско сыграл за Реал 11 матчей в испанской Примере, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.