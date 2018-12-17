В Детско-юношеском футболе Украины могут создать Элит-лигу

Новости спорта: На следующей неделе обсудят реформирование системы соревнований в детско-юношеской футбольной лиге.

18 декабря в помещении Федерации футбола Украины запланировано проведение итогового совещания руководителей ДЮФЛУ. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На совещании будут подведены итоги первой части соревнований чемпионата Украины по футболу среди детско-юношеских спортивных заведений сезона-2018/2019.

Также представители клубов высшей лиги рассмотрят предложения по реформированию системы соревнований чемпионата Украины в детско-юношеской футбольной лиге и возможного создания Элит-лиги. Проект реформирования подготовлен во исполнение решения Исполнительного комитета ДЮФЛ Украины, которое было принято 10 августа 2018 по итогам очередного заседания.