Тайсон: Шахтеру сложно отпустить меня в Бразилию

Новости спорта: Тайсон заявил, что его возвращения в Бразилию маловероятно.

Во время зимней паузы Тайсон вернулся в Бразилию, где сыграл в благотворительном матче и забил гол. После матча капитан Шахтера заявил, что его возвращение в Бразилию маловероятно, так как Шахтер не хочет отпускать Тайсона.

"Каждый год, когда я приезжаю в Бразилию, начинаются разговоры о моем возможном возвращении. Иногда мне кажется, что я виноват в том, что не могу вернуться. Но моему клубу очень сложно отпустить меня", — сказал Тайсон в комментарии Esporte.

Напомним, Тайсон покинул Бразилию летом 2010 года, перебравшись из Интернасьоналя в Металлист. в 2013 году Шахтер приобрел Тайсона за 12 миллионов евро.

Тайсон в 20 матчах забил в четырех матчах и отдал девять результативных передач.