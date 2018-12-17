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Тайсон: Шахтеру сложно отпустить меня в Бразилию

Тайсон: Шахтеру сложно отпустить меня в Бразилию
21:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Тайсон заявил, что его возвращения в Бразилию маловероятно.

Во время зимней паузы Тайсон вернулся в Бразилию, где сыграл в благотворительном матче и забил гол. После матча капитан Шахтера заявил, что его возвращение в Бразилию маловероятно, так как Шахтер не хочет отпускать Тайсона.

"Каждый год, когда я приезжаю в Бразилию, начинаются разговоры о моем возможном возвращении. Иногда мне кажется, что я виноват в том, что не могу вернуться. Но моему клубу очень сложно отпустить меня", — сказал Тайсон в комментарии Esporte.

Напомним, Тайсон покинул Бразилию летом 2010 года, перебравшись из Интернасьоналя в Металлист. в 2013 году Шахтер приобрел Тайсона за 12 миллионов евро.

Тайсон в 20 матчах забил в четырех матчах и отдал девять результативных передач.

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ФК Шахтер, Сборная Бразилии, Тайсон, Новости футбола.
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