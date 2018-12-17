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Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала ЛЕ

Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала ЛЕ
15:04 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матчей против Олимпиакоса.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился своим мнением о жеребьевке Лиги Европы. В 1/16 финала киевляне сыграют с Олимпиакосом.

«Маршрут уже проложен. Летал в этом сезон в Грецию, смотрел Олимпиакос – Аякс. Самое главное сейчас отдохнуть, подготовиться, собрать информацию. Насколько знаю, Олимпиакос сейчас не в лучшем своем состоянии. Но легко не будет, в Греции всем командам тяжело.

Олимпиакос – команда нам знакомая. Знаем, как готовиться – так же, как готовились и к АЕКу. Опять-таки, главное – отдохнуть.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Межсезонье – всегда волнительная пора для тренера. И на наших футболистов есть спрос, и мы хотим усилить некоторые позиции. Новые позиции вам не назову – хотим усилить позицию нападающего. У нас молодая команда, не хотелось бы потерять кого-то из тех, кто был с нами на протяжении этого года», — заявил Хацкевич.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21 февраля 2019 года.

 

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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