Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, 32 команды были разбиты на 2 корзины: киевское «Динамо» попало к сеяным, «Шахтер» – к несеяным.
В 1/16 финала столичный клуб сыграет против «Олимпиакоса», донетчане сразятся с «Айнтрахтом».
Все пары 1/16 финала Лиги Европы
«Виктория» – «Динамо» Загреб
«Брюгге» – «Зальцбург»
«Рапид» Вена – «Интер»
«Славия» Прага – «Генк»
«Краснодар» – «Байер»
«Цюрих» – «Наполи»
«Мальме» – «Челси»
«Селтик» – «Валенсия».
«Лацио» – «Севилья»
«Фенербахче» – «Зенит»
«Спортинг» – «Вильярреал»
«БАТЭ» – «Арсенал»
«Галатасарай» – «Бенфика»
OFFICIAL: ROUND OF 32 DRAW!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 декабря 2018 г.
or #UELdraw pic.twitter.com/goTApmKddP
Команды, указанные первыми, проведут первые матчи 1/16 финала дома 14 февраля, а ответные – в гостях 21 февраля.