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Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
14:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, 32 команды были разбиты на 2 корзины: киевское «Динамо» попало к сеяным, «Шахтер» – к несеяным.

В 1/16 финала столичный клуб сыграет против «Олимпиакоса», донетчане сразятся с «Айнтрахтом».

Все пары 1/16 финала Лиги Европы

«Виктория» – «Динамо» Загреб

«Брюгге» – «Зальцбург»

«Рапид» Вена – «Интер»

«Славия» Прага – «Генк»

«Краснодар» – «Байер»

«Цюрих» – «Наполи»

«Мальме» – «Челси»

«Шахтер» – «Айнтрахт»

«Селтик» – «Валенсия».

«Олимпиакос» – «Динамо» Киев

«Лацио» – «Севилья»

«Фенербахче» – «Зенит»

«Спортинг» – «Вильярреал»

«БАТЭ» – «Арсенал»

«Галатасарай» – «Бенфика»

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Команды, указанные первыми, проведут первые матчи 1/16 финала дома 14 февраля, а ответные – в гостях 21 февраля.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Челси, ФК Олимпиакос, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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