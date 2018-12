Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, 32 команды были разбиты на 2 корзины: киевское «Динамо» попало к сеяным, «Шахтер» – к несеяным.

В 1/16 финала столичный клуб сыграет против «Олимпиакоса», донетчане сразятся с «Айнтрахтом».

Все пары 1/16 финала Лиги Европы

«Виктория» – «Динамо» Загреб

«Брюгге» – «Зальцбург»

«Рапид» Вена – «Интер»

«Славия» Прага – «Генк»

«Краснодар» – «Байер»

«Цюрих» – «Наполи»

«Мальме» – «Челси»

«Шахтер» – «Айнтрахт»

«Селтик» – «Валенсия».

«Олимпиакос» – «Динамо» Киев

«Лацио» – «Севилья»

«Фенербахче» – «Зенит»

«Спортинг» – «Вильярреал»

«БАТЭ» – «Арсенал»

«Галатасарай» – «Бенфика»

