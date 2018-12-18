Тайсон забил невероятный гол в ворота легенды Милана (Видео)

Новости спорта: Футболист Шахтера Тайсон принял участие в благотворительном матче.

В воскресенье, 16 декабря, в Бразилии состоялся матч между командами, состоящими из друзей Андреса Д’Алессандро и друзей Лусио.

Участие в игре принял вингер «Шахтера» Тайсон, ныне пребывающий на родине в отпуске. Хавбек горняков помог команде Д’Алессандро выиграть со счетом 8:5, отличившись в одном и эпизодов голом в ворота экс-вратаря сборной Бразилии и «Милана» Дида.

Видео гола:

Также участие в поединке принял экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано. Он, как и Тайсон, записал в актив один гол, но выступал за команду друзей Лусио.

Средства, собранные от проведения матча, были переданы на благотворительность.