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"Хорошо помню, как побеждал Шахтер": наставник Айнтрахта - о матчах 1/16 ЛЕ

&quot;Хорошо помню, как побеждал Шахтер&quot;: наставник Айнтрахта - о матчах 1/16 ЛЕ
15:48 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Наставник Айнтрахта Адольф Хюттер вспомнил, как уже обыгрывал "горняков" с Янг Бойз.

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтер» – сильная команда. Они чемпионы Украины и команда уровня Лиги чемпионов.

Будет тяжело, но мы не должны прятаться. Мы способны сделать шаг в следующий раунд.

Мне удалось победить эту команду с «Янг Бойз», хорошо помню тот матч.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

«Шахтер» играет в быстрый, технический футбол. Думаю, шансы этой пары 50 на 50.

Учитывая то, что «Шахтер» в этом сезоне дважды играл с «Хоффехаймом», мы сможем собрать достаточно информации об этой команде», – сказал Хюттер.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Адольф Хюттер.
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