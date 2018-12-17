"Хорошо помню, как побеждал Шахтер": наставник Айнтрахта - о матчах 1/16 ЛЕ

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
«Шахтер» – сильная команда. Они чемпионы Украины и команда уровня Лиги чемпионов.
Будет тяжело, но мы не должны прятаться. Мы способны сделать шаг в следующий раунд.
Мне удалось победить эту команду с «Янг Бойз», хорошо помню тот матч.
«Шахтер» играет в быстрый, технический футбол. Думаю, шансы этой пары 50 на 50.
Учитывая то, что «Шахтер» в этом сезоне дважды играл с «Хоффехаймом», мы сможем собрать достаточно информации об этой команде», – сказал Хюттер.