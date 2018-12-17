Новости спорта: Матч Олимпиакос - Динамо может пройти без зрителей из-за поведения фанатов греческого клуба.

После победы над Миланом в заключительном матче группового этапа Лиги Европы, позволивший греческому клубу обеспечить себе место в плей-офф турнира, болельщики Олимпиакоса выбежали на футбольное поле.

Это стало одной из причин для дисциплинарного комитета УЕФА завести дело против Олимпиакоса, рассмотрение которого назначено на 10 января 2019 года.

Беспорядки в Греции после матча с Миланом:

Помимо появления фанатов на поле, пирейцам инкриминируют еще два нарушения — блокировку выходов со стадиона и использование пиротехники.

Динамо и Олимпиакос сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.