Черноморец покинули восемь футболистов

Одесский Черноморец прекратил сотрудничество с целым рядом футболистов, сообщает odessa.online.
Клуб отпустил уже Анатолия Диденко, Евгения Смирнова, Роберта Мютзерса, Владислава Хомутова и Никиту Татаркова.
Кроме этих футболистов, Черноморец также расстался с Артуром Карнозой, Юрием Романюком и Дмитрием Безруком.
Официальный сайт Черноморца пока не объявил о разрыве контрактов с этими футболистами.
Главный тренер Черноморца Ангел Червенков подтвердил, что клуб в течение зимнего перерыва может не досчитаться 6-8 футболистов. Моряки будут делать ставку на своих воспитанников.
После 18 туров чемпионата Украины Черноморец занимает 11 место. В активе команды всего 12 очков.