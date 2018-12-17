Черноморец покинули восемь футболистов

Новости спорта: В одесской команде ожидается перестройка.

Одесский Черноморец прекратил сотрудничество с целым рядом футболистов, сообщает odessa.online.

Клуб отпустил уже Анатолия Диденко, Евгения Смирнова, Роберта Мютзерса, Владислава Хомутова и Никиту Татаркова.

Кроме этих футболистов, Черноморец также расстался с Артуром Карнозой, Юрием Романюком и Дмитрием Безруком.

Официальный сайт Черноморца пока не объявил о разрыве контрактов с этими футболистами.

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков подтвердил, что клуб в течение зимнего перерыва может не досчитаться 6-8 футболистов. Моряки будут делать ставку на своих воспитанников.

После 18 туров чемпионата Украины Черноморец занимает 11 место. В активе команды всего 12 очков.