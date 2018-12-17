Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской Лиги чемпионов
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
17:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп доволен результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп доволен жеребьевкой, в результате которой определились соперники 1/8 Лиги чемпионов. Так, Ливерпулю предстоит встретиться с Баварией.

"Хорошая жеребьевка. Было очевидно, что нам выпадет непростой соперник, и Бавария – команда топ-уровня. Мне будет приятно отправиться в Германию. Но это всего лишь жеребьевка. У нас есть много времени для подготовки к матчам. Надеюсь, все наши игроки будут готовы. Это будет непростое и интересное противостояние, и я с нетерпением жду его.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

В последние годы Бавария доминировала в Германии в лучший период в истории немецкого футбола. Что касается зимней паузы, не думаю, что она как-то сильно повлияет на наше противостояние. Она влияет только на травмы. Пока у немецких клубов будет две-три недели отдыха, мы проведем 10 матчей. Но в феврале это не будет иметь значения", - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
02 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
03 В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
04 Барселона разгромила Леванте 5:0 (Видео голов)
05 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь