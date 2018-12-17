Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп доволен результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп доволен жеребьевкой, в результате которой определились соперники 1/8 Лиги чемпионов. Так, Ливерпулю предстоит встретиться с Баварией.

"Хорошая жеребьевка. Было очевидно, что нам выпадет непростой соперник, и Бавария – команда топ-уровня. Мне будет приятно отправиться в Германию. Но это всего лишь жеребьевка. У нас есть много времени для подготовки к матчам. Надеюсь, все наши игроки будут готовы. Это будет непростое и интересное противостояние, и я с нетерпением жду его.

В последние годы Бавария доминировала в Германии в лучший период в истории немецкого футбола. Что касается зимней паузы, не думаю, что она как-то сильно повлияет на наше противостояние. Она влияет только на травмы. Пока у немецких клубов будет две-три недели отдыха, мы проведем 10 матчей. Но в феврале это не будет иметь значения", - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.