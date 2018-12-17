Состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской Лиги чемпионов

После сегодняшней жеребьевки в Ньоне стали известны пары команд, которые сыграют в стыковых матчах Юношеской Лиги чемпионов.
На этой стадии встретятся команды занявшие вторые места в групповом турнире Лиги чемпионов с командами, прошедшими путь чемпионов.
Все пары стыковых матчей:
ПАОК (Греция) — Тоттенхэм (Англия)
Динамо Загреб (Хорватия) — Локомотив Москва (Россия)
Динамо Киев (Украина) — Ювентус (Италия)
Челси (Англия) — Монако (Франция)
Монпелье (Франция) — Бенфика (Португалия)
Герта (Германия) — ПСЖ (Франция)
Мидтюлланд (Дания) — Рома (Италия)
Сигма (Чехия — Лион (Франция)
#UYL play-off draw in full - ties 19/20 February