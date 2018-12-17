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Состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской Лиги чемпионов
17:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В швейцарском Ньоне определили пары стыковых матчей Юношеской Лиги чемпионов.

После сегодняшней жеребьевки в Ньоне стали известны пары команд, которые сыграют в стыковых матчах Юношеской Лиги чемпионов.

На этой стадии встретятся команды занявшие вторые места в групповом турнире Лиги чемпионов с командами, прошедшими путь чемпионов.

Все пары стыковых матчей:

ПАОК (Греция) — Тоттенхэм (Англия)

Динамо Загреб (Хорватия) — Локомотив Москва (Россия)

Динамо Киев (Украина) — Ювентус (Италия)

Челси (Англия) — Монако (Франция)

Монпелье (Франция) — Бенфика (Португалия)

Герта (Германия) — ПСЖ (Франция)

Мидтюлланд (Дания) — Рома (Италия)

Сигма (Чехия — Лион (Франция)

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ФК Динамо (Киев), ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Юношеская Лига чемпионов.
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