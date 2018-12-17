Тренер Олимпиакоса: У нас хорошие шансы пройти Динамо

Новости спорта: Педро Мартинс уверен, что в домашнем матче его команда сделает задел перед выездом в Украину.

Главный тренер «Олимпиакоса» Педро Мартинс оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, в соперники грекам попалось киевское «Динамо».

«Я думаю, у нас хорошие шансы пройти дальше. Хотя, конечно, «Динамо» хорошая команда с сильными игроками, которая богата опытом выступлений именно в этом турнире. И обе игры с украинцами будут сложными, и мы должны быть осторожными.

Первый матч дома? Это гораздо лучше, чем играть первую игру где-то далеко. Наш стадион — это очень сильная поддержка, и это может задать тональность противостоянию с самого начала», — сказал португальский специалист.

Первый матч пройдет 14 февраля в Греции (возможно, без зрителей), ответный – 21 числа того же месяца в Киеве.