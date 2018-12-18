Футболист Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге Украины

Защитник Динамо Зураб Очигава в ближайшем будущем может стать игроком Днепра-1, сообщает Fcdnipro.com.
Об условиях перехода пока ничего не сообщается.
В этом сезоне Очигава не появлялся в составе первой команды Динамо в официальных играх. Сезон 2017/2018 защитник провел в Олимпике, за который провел 13 матчей и забил 1 гол.
Ранее сообщалось о первых потерях Днепра-1 в межсезонье.
Днепр-1 является лидером Первой лиги, набрав 43 очка после 17 матчей и опережая идущий на втором месте Металлист 1925 на 5 очков.