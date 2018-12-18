Футболист Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге Украины

Новости спорта: Защитник Динамо Зураб Очигава может стать футболистом СК Днепра-1.

Защитник Динамо Зураб Очигава в ближайшем будущем может стать игроком Днепра-1, сообщает Fcdnipro.com.

Об условиях перехода пока ничего не сообщается.

В этом сезоне Очигава не появлялся в составе первой команды Динамо в официальных играх. Сезон 2017/2018 защитник провел в Олимпике, за который провел 13 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось о первых потерях Днепра-1 в межсезонье.

Днепр-1 является лидером Первой лиги, набрав 43 очка после 17 матчей и опережая идущий на втором месте Металлист 1925 на 5 очков.