Айнтрахт планирует сыграть против Шахтера в Харькове

Новости спорта: Член правления Айнтрахта Ф Аксель Хелльманн ожидает, что выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера состоится в Харькове.

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы Шахтер сыграет против франкфуртского Айнтрахта.

"С нетерпением ждем матча против действительно сильного соперника. Нужно подождать, прежде чем мы узнаем, где состоится матч. Наиболее вероятным вариантом является Харьков", — сказал Хелльманн.

Напомним, что в связи с военным положением заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом был перенесен из Харькова в Киев. Военное положение в Харьковской и еще девяти областях введено до 26-го декабря.

Матч в Украине состоится в четверг, 14-го февраля.