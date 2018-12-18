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Айнтрахт и Олимпиакос могут быть наказаны УЕФА

Айнтрахт и Олимпиакос могут быть наказаны УЕФА
10:34 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Соперники Динамо и Шахтера могут быть наказаны за поведения фанатов.

Соперники «Шахтера» и «Динамо» по 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» и «Олимпиакос» рискуют получить наказания от УЕФА за поведение собственных болельщиков. По сообщению официального сайта организации, дисциплинарный комитет УЕФА открыл дела относительно немецкого и греческого клубов.

«Олимпиакос» обвинен в использовании фанатами пиротехники, блокировании проходов и проникновении болельщиков на поле в поединке группового этапа с «Миланом».

Обвинения «Айнтрахта» заключаются в использование пиротехники, выбегании на поле и бросании посторонних предметов болельщиками.

Вердикт будет вынесен 10-го января. В худшем для клубов случае речь может идти о проведении ближайших матчей еврокубков без зрителей.

Напомним, что стал известен календарь матчей 1/16 финала Лиги Европы. «Шахтер» сыграет первый матч этой стадии 14-го февраля дома, а «Динамо» - на выезде.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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