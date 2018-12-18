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Игрок Реала подстригается дважды в неделю

Игрок Реала подстригается дважды в неделю
11:20 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Полузащитник Винисиус Жуниор ворвался в основу «сливочных» в нынешнем сезоне.

Хавбек «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своей жизни ресурсу Globo Esporte.

«Я подстригаюсь дважды в неделю. Нужно хорошо выглядеть на ТВ. У меня нет девушки. Всему свое время.

В данный момент я пытаюсь адаптироваться к новой для себя игре. Здесь другой темп, но я постепенно обретаю уверенность в себе.

Я никогда не мог представить, что уже в 16 лет дебютирую за «Фламенго», а в 18 перейду в «Реал».

Напомним, «Реал» узнал соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, стали известны соперники украинских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.

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Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, ФК Реал Мадрид, Винисиус Жуниор.
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