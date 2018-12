Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решения уволить главного тренера команды Жозе Моуриньо, сообщает официальный сайт манкунианцев.

"Клуб хотел бы поблагодарить Хосе за его работу в Манчестер Юнайтед и пожелать ему успехов в будущем", - говорится в сообщении.

Пока остается неизвестным, кто будет тренировать командой в ближайшее время.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.