Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед решили отправить Жозе Моуриньо в отставку.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решения уволить главного тренера команды Жозе Моуриньо, сообщает официальный сайт манкунианцев.

"Клуб хотел бы поблагодарить Хосе за его работу в Манчестер Юнайтед и пожелать ему успехов в будущем", - говорится в сообщении.

Пока остается неизвестным, кто будет тренировать командой в ближайшее время.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club. We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

Португальский наставник проработал с командой два с половиной года и завоевал Суперкубок Англии в 2016, обыграв Лестер (2:1), а также выиграл Лигу Европы в 2017 году, в финале обыграв сенсационный Аякс (2:0).

К увольнению привели удручающие результаты МЮ в чемпионате Англии в этом сезоне. После 17-ти туров манкунианцы идут на 6-м месте, отставая от первого Ливерпуля на 19 очков.

Стоит отменить, что ровно три года и один день назад Моуриньо был уволен из Челси. Тогда "синие" шли на 16-м месте.