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Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед

Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
12:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед решили отправить Жозе Моуриньо в отставку.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решения уволить главного тренера команды Жозе Моуриньо, сообщает официальный сайт манкунианцев.

"Клуб хотел бы поблагодарить Хосе за его работу в Манчестер Юнайтед и пожелать ему успехов в будущем", - говорится в сообщении.

Пока остается неизвестным, кто будет тренировать командой в ближайшее время.

Португальский наставник проработал с командой два с половиной года и завоевал Суперкубок Англии в 2016, обыграв Лестер (2:1), а также выиграл Лигу Европы в 2017 году, в финале обыграв сенсационный Аякс (2:0).

К увольнению привели удручающие результаты МЮ в чемпионате Англии в этом сезоне. После 17-ти туров манкунианцы идут на 6-м месте, отставая от первого Ливерпуля на 19 очков.

Стоит отменить, что ровно три года и один день назад Моуриньо был уволен из Челси. Тогда "синие" шли на 16-м месте.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Жозе Моуриньо, ФК МЮ, Новости футбола.
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