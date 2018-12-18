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Экс-тренер Реала может возглавить Рому

Экс-тренер Реала может возглавить Рому
12:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Коллаж: Телеграф Спорт

Новости спорта: Испанский тренер Хулен Лопетеги может возглавить Рому в случае увольнения Ди Франческо.

Итальянская Рома вскоре может уволить главного тренера Ди Франческо.

Причина - неудовлетворительные результаты, прежде всего в Серии А. Если в еврокубках "волки" успешно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют против Порту, то в чемпионате Италии дела идут плохо. После 16-ти туров Рома находится на 7-м месте, отставая от первого Ювентуса на 22 очка.

Поэтому, в зимнее межсезонье руководство Ромы может найти замену 49-летнему итальяскому специалисту.

Шорт-лист претендентов возглавляет экс-наставник «Реала» Хулен Лопетеги. Помимо него рассматриваются кандидатуры Пауло Соузы, Лорана Блана и Леонардо Жардима.

Напомним, Лопетеги успешно возглавлял сборную Испании, но в канун ЧМ-2018 президент Реала со скандалом перекупил специалиста в Реал. Эта затея сыграла в злую шутку не только со сборной, но и с Реалом, который провалил старт сезона.

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Все по теме:

ФК Рома, Серия А, Хулен Лопетеги, Ди Франческо.
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