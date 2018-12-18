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Денисов: В договорных матчах замешаны практически все арбитры

Денисов: В договорных матчах замешаны практически все арбитры
12:43 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта: Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал о ситуации с договорными матчами в Украине. «По нашей информации, в договорных матчах замешаны

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал о ситуации с договорными матчами в Украине.

"По нашей информации, в договорных матчах замешаны практически все арбитры, которые работают в Первой и Второй лигах. Следствие и дальше будет оглашать имена и факты.

Очень радует, что эта история начала работать. Многие не верили в закон о договорных матчах, но он действует. Не верили, что в данном случае будет эффективность у правоохранительных органов, но она тоже есть", – сказал Денисов.

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Александр Денисов.
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