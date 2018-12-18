МФК Николаев получил долгожданную форму с изображением Зиброва

Новости спорта: Завершилась история с предоставлением игрокам МФК Николаев формы с изображением известного певца.

Букмекерская контора помогла МФК Николаев осуществить забавный маркетинговый ход и сделала для команды форму с изображением знаменитого певца Павла Зиброва.

Бам! Ко дню св. Николая получили в подарок футболки с Зибровым На завтрашней тренировке вручим ребятам pic.twitter.com/9xefXSYsdo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 18 декабря 2018 г.

Вместе с портретом певца на футболки нанесены и слова одной из песен Зиброва — "Мертві бджоли не гудуть".

Презентовал подарок для клуба лично певец в видео-ролике.

Напомним, в МФК Николаеве назначили нового главного тренера на вторую часть сезона 2018\2019 в Первой лиге.