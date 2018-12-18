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Рианчо: Ярмоленко до сих пор называет меня папой

Рианчо: Ярмоленко до сих пор называет меня папой
14:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины и киевского Динамо Рауль Рианчо рассказал об отношениях с футболистами.

Бывший тренер киевского «Динамо» Рауль Рианчо рассказал о взаимоотношениях с футболистами столичного клуба, в частности с Андреем Ярмоленко.

– Есть версия: в «Динамо» и сборной Украины Рианчо работал помощником главного тренера, но иногда вел себя как первый, сильно эмоционировал и общался с игроками в обход главного тренера. Поэтому с Ребровым и Шевченко вы работали только два сезона. Это правда?

– Во-первых, с командой я всегда говорил в присутствии главного тренера. Во-вторых, мне никто не запрещал личных бесед с игроками. Например, с Ярмоленко. Я говорил: «Ярмо, зайди ко мне в комнату, покажу тебе видео твоей игры». И показывал: «Вот тут при обороне ты действуешь не совсем правильно».

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В команде я работал с видео, футболисты всегда могли зайти ко мне, я анализировал их игру. Такой персональный разбор ошибок. И футболисты были мне благодарны. Ярмоленко до сих пор называет меня папой, хотя я хватал его за футболку и кричал. Недавно его прооперировали, мы с ним на связи, – сказал Рианчо.

Напомним, испанский специалист работал в «Динамо» с 2014-го по 2016-й годы.

 

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Рауль Рианчо.
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