Дебелко: Вернуться в нынешние Карпаты? Почему бы нет!

Новости спорта: Нападающий Роман Дебелко размышляет о своем будущем после возвращения из аренды в Карпаты.

"В Левадию я уже, наверное, на 90% не вернусь. Они отказались от опции выкупа. Сейчас решается, останусь я в Карпатах, или поменяю свою прописку. Пока все в процессе.

Вернуться в нынешние Карпаты? Почему бы нет! Было бы хорошо! Но при условии, что на меня будут рассчитывать, будут доверять.

Частая смена тренеров в Карпатах? Я не знаю в чем проблема. Это решение руководства. Если они его приняли, то пусть они и обосновывают свои действия", – цитирует Дебелко FootballHub.

Ранее сообщалось, нападающий Роман Дебелко и полузащитник Юрий Ткачук вернулись в Карпаты из аренды в Левадию. В эстонской команде 25-летний Роман выступал на правах годичной аренды. Дебелко забил 34 гола в 43 матчах всех турниров, став третьим лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии.