Клопп об увольнении Моуринью: Он удивительный тренер

Новости спорта: Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями после увольнения Жозе Моуринью с поста наставника Манчестер Юнайтед.

Напомним, сегодня Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

"Последние несколько месяцев не были радостными дня него. Неприятно сталкиваться ежедневно с такими проблемами. Но никто не может отобрать у Моуринью того, что он выиграл.

Надеюсь, сейчас он думает именно об этом, а не о событиях, которые произошли с ним в течение последних месяцев. Он удивительный тренер", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Интересно, что последним матчем Моуринью в Манчестер Юнайтед оказался именно поединок против Ливерпуля, в котором манкунианцы потерпели поражение со счетом 1:3.