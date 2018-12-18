Топ-5 возможных тренеров Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Букмекеры оценили шансы нескольких тренеров на пост главного в Манчестер Юнайтед после увольнения Жозе Моуринью.

Крупное поражение Манчестер Юнайтед против Ливерпуля (3:1) в последнем туре АПЛ стало последней каплей для руководства "красных дьяволов", которое приняло решение по ходу сезона избавиться от главного тренера команды Жозе Моуринью.

Статистику приводил goal.com

По правде говоря, судьба 55-летнего наставника была решена задолго до матча на Энфилде, поскольку Манчестер Юнайтед занимает непривычно низкую позицию в АПЛ, достаточно сильно отставая от лидирующей четверки - 19 очков от первого места и на 11 пунктов позади четвертого Челси.

В СМИ активно обсуждают кандидатуру Майкла Каррика на пост главного тренера команды. Назначение Каррика в следующие 48 часов оценивается букмекерами с коэффициентом 1.67, но, вероятнее всего, он станет и.о главного тренера. Что подтверждает заявление клуба: "Новый тренер будет назначен на работу до конца текущего сезона, в то время как клуб проводит тщательный процесс найма тренера на постоянное время".

Букмекеры считают, что основным претендентом на пост главного тренера является сейчас безработный Зинедин Зидан, выигравший с Реалом три Лиги чемпионов. Такую вероятность букмекеры оценивают с коэффициентом 3.0.

Также безработный экс-тренер Ювентуса и Челси Антонио Конте может стать главным Олд Траффорд с вероятностью 9.00. На его стороне преимущество работы в Английской Премьер-лиге.

Руководство "красных" по мнению букмекеров с вероятность 11.0 может назначить бывшего защитника клуба Лорана Блана, правда лишь до конца текущего сезона. С такой же вероятностью главным на Олд Траффорд может стать и голландец Гус Хиддинк. Кандидатура Райана Гигза оценивается в 13.0.

В списке кандидатов фигурирует и нынешний наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино, но даже при вероятности 11.0 его вряд-ли отпустят боссы лондонского клуба.