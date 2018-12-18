Моуриньо прокомментировал свое увольнение из Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Португалец признался, что был несчастлив в Манчестере.

В день увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" будет уместным вспомнить дебютную пресс-конференцию португальского специалиста на посту наставника "дьяволов".

Напомним, что Моуриньо принял команду летом 2016 года. Сегодня клуб объявил о расставании с главкомом.

"МЮ - это не работа мечты. Это реальность. Реальность такова, что это работа, которую хотят все, а получил ее я. Я принимаю ответственность и ожидания. Такие цели не заставляют меня нервничать, потому что моя история всегда должна соответствовать ожиданиям больших клубов.

Было бы легко сказать: "Давайте работать, попробуем вернуться в ТОП-4 и постараемся чего-то достичь в Лиге Европы. Но я не очень хорош в этом и не хочу быть хорошим. Я предпочитаю быть агрессивным и говорить: "Мы хотим побеждать".

Один из вас позже придет ко мне с вопросом о стиле игры. Можно выиграть короткий турнир или пару матчей подряд. Но нельзя выиграть большой турнир, не играя хорошо.

Что такое хорошо играть? Забивать больше соперника, пропускать меньше соперника, заставлять болельщиков гордиться, что ты отдал все на поле и победил. Я хочу этого всего.

Некоторые менеджеры не выигрывают титулы по десять лет. Кто-то вообще никогда не знал больших титулов. Я в последний раз держал трофей в руках год назад и мне есть что доказывать. А представьте, каково им.

Знаете, сколько молодых игроков я привел в первые команды? 49. Я их поименно могу назвать".