Скачать
Вторник, 18.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Моуриньо прокомментировал свое увольнение из Манчестер Юнайтед

Моуриньо прокомментировал свое увольнение из Манчестер Юнайтед
14:46 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Португалец признался, что был несчастлив в Манчестере.

В день увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" будет уместным вспомнить дебютную пресс-конференцию португальского специалиста на посту наставника "дьяволов".

Напомним, что Моуриньо принял команду летом 2016 года. Сегодня клуб объявил о расставании с главкомом.

"МЮ - это не работа мечты. Это реальность. Реальность такова, что это работа, которую хотят все, а получил ее я. Я принимаю ответственность и ожидания. Такие цели не заставляют меня нервничать, потому что моя история всегда должна соответствовать ожиданиям больших клубов.

Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед

Было бы легко сказать: "Давайте работать, попробуем вернуться в ТОП-4 и постараемся чего-то достичь в Лиге Европы. Но я не очень хорош в этом и не хочу быть хорошим. Я предпочитаю быть агрессивным и говорить: "Мы хотим побеждать".

Один из вас позже придет ко мне с вопросом о стиле игры. Можно выиграть короткий турнир или пару матчей подряд. Но нельзя выиграть большой турнир, не играя хорошо.

Что такое хорошо играть? Забивать больше соперника, пропускать меньше соперника, заставлять болельщиков гордиться, что ты отдал все на поле и победил. Я хочу этого всего.

Погба отреагировал на увольнение Моуриньо

Некоторые менеджеры не выигрывают титулы по десять лет. Кто-то вообще никогда не знал больших титулов. Я в последний раз держал трофей в руках год назад и мне есть что доказывать. А представьте, каково им.

Знаете, сколько молодых игроков я привел в первые команды? 49. Я их поименно могу назвать".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
02 Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
03 Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере
04 Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
05 Тайсон забил невероятный гол в ворота легенды Милана (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь