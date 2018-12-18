ПСЖ собирается зимой раздербанить Аякс

Новости спорта: Молодняк Аякса очень заинтересовал французский ПСЖ, боссы клуба должны будут приготовить 140 млн.

ПСЖ всерьез заинтересовался молодыми лидерами «Аякса», Маттейсом де Лигтом и Френки де Йонгом.

Как сообщает Sky Sports, парижане попытаются купить игроков этой зимой. Издание утверждает, что спортивный директор ПСЖ Максвелл пообщался со спортдиром «Аякса» Марком Овермарсом во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аякс» хочет получить за двоих футболистов 140 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готовит 150 млн евро на Де Лигта и Де Йонга.

Отметим, что кроме «Баварии» игроками долгое время интересуются «Барселона» и «Ювентус».