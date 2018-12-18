Клубный чемпионат мира. Аль-Айн в полуфинале драматично обыграл Ривер Плейт

Новости спорта: Аль-Айн выбил Ривер Плейт и вышел в финал Клубного чемпионата мира.

«Ривер Плейт», который недавно выиграл Копа Либертадорес, на Клубном чемпионате мира стартовал с полуфинала, где встретился с «Аль-Айном».

Основное время поединка завершилось вничью 2:2. У «Аль-Айна» отметил гол известного шведского форварда Маркуса Берга.

Дополнительное время голов не принесло, поэтому исход встречи решили пенальти, где сильнее был «Аль-Айн» 5:4.

19-го декабря во втором полуфинале сыграют «Реал» и «Касима Антлерс», а финал Клубного чемпионата мира пройдет 22-го декабря.

Ривер Плейт - Аль-Айн 2:2 (4:5 по пенальти)

Голы: Сантос Борре, 11, 16 - Берг, 3, Кайо, 51

Ривер: Армани, Майдана, Мартинес (Скокко, 91), Паласиос (Энцо Перес, 55), Сантос Борре, Каско, Пинола, Понцио (де ла Круз, 87), Фернандес (Кинтеро, 55), Монтель, Пратто