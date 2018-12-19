Буффон рассказал, когда закончит футбольную карьеру

Новости спорта: Голкипер рассказал, как принял решение о переходе в парижский клуб.

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон заявил, что был готов завершить карьеру еще по окончанию прошлого сезона.

«Откровенно говоря, в прошлом сезоне, я уже решил для себя, что пора заканчивать. Думал, что завяжу окончательно, а исключение сделаю лишь в случае, если будут предложения от «ПСЖ», «Реала» или «Барселоны».

Это клубы, которые я считал невероятными, и даже не верил, что когда-нибудь буду играть в одном из них. Звонок из Парижа поступил в мае. Я взял две недели на раздумье, потому что должен был быть уверен, что смогу быть полезным команде. Я хочу закончить на высоком уровне, поэтому почти уверен, что «ПСЖ» будет моим последним клубом в карьере», - цитирует Буффона RMC Sport.

Напомним, минувшим летом итальянский вратарь покинул «Ювентус», за который выступал с 2001 по 2018 год.