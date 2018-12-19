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Джошуа: Готовы улучшить предложения для Уайлдера

Джошуа: Готовы улучшить предложения для Уайлдера
11:13 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа готов принять любые условия ради боя против Деонтея Уайлдера

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа заявил, что его команда готова улучшить финансовые условия для американца Деонтея Уайлдера.

"У меня было много времени, чтобы все обдумать. Я дрался в сентябре, поединок Уайлдера против Фьюри состоялся в декабре. Я спросил у Хирна, могут ли они связаться с его командой, только не вовлекая в это самого Уайлдера. Это было необходимо, чтобы мы понимали наши планы на будущее. Дело в том, что когда вы бронируете такую большую арену, как Уэмбли, вам необходимо договариваться за несколько месяцев.

Мы уже забронировали место, забронировали дату. Теперь нам необходимо приступать к обсуждению всех мелочей. Мы готовы предложить больше Деонтею, ведь это именно тот поединок, который нам хочется провести. Возможно, мы даже удвоим нашу изначальную сумму", - цитирует британца Вoxingnewsandviews.com.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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