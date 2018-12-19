Зинченко может продолжить карьеру в Турции

Новости спорта: Фенербахче продолжает интересоваться полузащитником Манчестер Сити и сборной Украины Александром Зинченко.

Александр Зинченко продолжает находиться в сфере интересов Фенербахче. Стамбульский клуб уже составил шорт-лист приоритетных зимних трансферов, сообщает Goal.com со ссылкой на Fanatik.

В список попали форвард Бурак Йылмаз, хавбек Херенвена Арбер Зенели, полузащитник Челси Сеск Фабрегас, защитник Барселоны Томас Вермален и наш Александр Зинченко.

К слову, ранее уже сообщалось об интересе Фенербахче к украинцу. Правда, это было еще при предыдущем тренере Филиппе Коку. Нынешний наставник стамбульцев Эрсун Янал, как видим, тоже заинтересован в Зинченко.

Стоит отметить, что Фенербахче после 16 туров занимает предпоследнее место в чемпионате Турции.

Напомним, вчера Зинченко реализовал решающий пенальти и помог Манчестер Сити выйти в полуфинал Кубка английской лиги.