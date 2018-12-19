Сульшер прокомментировал свое назначение в Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Норвежский специалист сменил Моуриньо на посту наставника Манчестер Юнайтед.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое назначение главным тренером команды.

"Я очень рад вернуться в Манчестер Юнайтед в этой роли. Эта команда живет в моем сердце, я счастлив. Это возможность, которую я не мог упустить.

Мне уже интересно начать работу с очень талантливыми футболистами этой команды", - цитирует Сульшера ВВС.

Специалист ранее тренировал резерв Манчестер Юнайтед, позхже работал с Кардиффом. Сейчас Сульшер возглавляет норвежский Мольде, но клуб отпустил его в МЮ.

Ожидается, что летом руководство манкунианцев найдет более именитого наставника.