Сульшер прокомментировал свое назначение в Манчестер Юнайтед

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое назначение главным тренером команды.
"Я очень рад вернуться в Манчестер Юнайтед в этой роли. Эта команда живет в моем сердце, я счастлив. Это возможность, которую я не мог упустить.
Мне уже интересно начать работу с очень талантливыми футболистами этой команды", - цитирует Сульшера ВВС.
Специалист ранее тренировал резерв Манчестер Юнайтед, позхже работал с Кардиффом. Сейчас Сульшер возглавляет норвежский Мольде, но клуб отпустил его в МЮ.
Ожидается, что летом руководство манкунианцев найдет более именитого наставника.