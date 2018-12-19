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Экс-защитник Динамо откроет свиноферму

Экс-защитник Динамо откроет свиноферму
23:48 Ср, 19 Декабрь 2018 Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Домагой Вида рассказал о своих планах помимо футбола.

Игрок "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида рассказал, что планирует открыть бизнес у себя на родине.

"1-го января я открываю свиноферму. Одна компания из Загреба уже сделала всю работу, и у меня есть люди, которые позаботятся обо всем. Это местная черная свинья. Раньше у меня было 200 штук, теперь я хочу увеличить их количество до 500. У меня есть несколько ресторанов, куда будет идти мясо, которое я собираюсь сам выращивать. Это неплохой бизнес", – рассказал футболист для 24sata.

Напомним, что летом Домагой Вида в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Бешикташ, Футбол, Домагой Вида, Новости футбола.
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