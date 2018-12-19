Экс-защитник Динамо откроет свиноферму

Новости спорта: Домагой Вида рассказал о своих планах помимо футбола.

Игрок "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида рассказал, что планирует открыть бизнес у себя на родине.

"1-го января я открываю свиноферму. Одна компания из Загреба уже сделала всю работу, и у меня есть люди, которые позаботятся обо всем. Это местная черная свинья. Раньше у меня было 200 штук, теперь я хочу увеличить их количество до 500. У меня есть несколько ресторанов, куда будет идти мясо, которое я собираюсь сам выращивать. Это неплохой бизнес", – рассказал футболист для 24sata.

Напомним, что летом Домагой Вида в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира.