Известный художник изобразил гол Роналду из кристаллов Swarovski

Колумбиец Маурисио Бенитес, известный под псевдонимом Mr. Bling, представил свою новую картину.

На ней художник изобразил Криштиану Роналду, который забил гол в ворота своего нынешнего клуба «Ювентуса» ударом через себя в минувшем сезоне Лиги чемпионов. Оригинальности произведению состоит в том, что изображение Роналду выполнено из множества кристаллов Swarovski.

Colombian artist Mr Bling has recreated that 'magnificently glorious' goal by @Cristiano in the Champions League using only glass crystal

Ronaldo's overhead kick for Real Madrid in the quarter final of the 17/18 @ChampionsLeague was cited by many as one of the finest strikes ever pic.twitter.com/1GY7ulo3Dy

— Manuel Kwame Donkor(@_idealhost) (@_idealhost) 19 декабря 2018 г.