Гендиректор Динамо - о будущем Цыганкова в клубе

Новости спорта: Резо Чохонелидзе ответил на последние слухи об уходе Виктора Цыганкова в зимнее трансферное окно.

Генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе в комментарии Teleradiostereo сообщил, что не вел переговоров с «Ромой» по полузащитнику Виктору Цыганкову.

Вы когда-нибудь вели переговоры о переходе Цыганкова в «Рому»?

«В понедельник я был в Ньоне на жеребьевке, встретился там с Темпестилли и Тотти, но они ничего мне не говорили и не спрашивали на этот счет».

Возможно, переговоры идут с Мончи…

«Я знаком с ним, но ничего такого не слышал».

Может ли Цыганков покинуть Киев в январе?

«Наш тренер сказал мне, что он полагается на Цыганкова, и попросил, чтобы футболист остался в команде до июня».

Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуется «Боруссия».