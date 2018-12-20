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Гендиректор Динамо - о будущем Цыганкова в клубе

Гендиректор Динамо - о будущем Цыганкова в клубе
11:29 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Резо Чохонелидзе ответил на последние слухи об уходе Виктора Цыганкова в зимнее трансферное окно.

Генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе в комментарии Teleradiostereo сообщил, что не вел переговоров с «Ромой» по полузащитнику Виктору Цыганкову.

Вы когда-нибудь вели переговоры о переходе Цыганкова в «Рому»?

«В понедельник я был в Ньоне на жеребьевке, встретился там с Темпестилли и Тотти, но они ничего мне не говорили и не спрашивали на этот счет».

Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса

Возможно, переговоры идут с Мончи…

«Я знаком с ним, но ничего такого не слышал».

Может ли Цыганков покинуть Киев в январе?

Цыганков может пойти по стопам Ярмоленко

«Наш тренер сказал мне, что он полагается на Цыганкова, и попросил, чтобы футболист остался в команде до июня».

Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуется «Боруссия».

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Все по теме:

ФК Динамо К, Александр Хацкевич, Резо Чохонелидзе, Виктор Цыганков, Трансфер Цыганкова.
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