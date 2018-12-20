Гендиректор Динамо - о будущем Цыганкова в клубе

Генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе в комментарии Teleradiostereo сообщил, что не вел переговоров с «Ромой» по полузащитнику Виктору Цыганкову.
Вы когда-нибудь вели переговоры о переходе Цыганкова в «Рому»?
«В понедельник я был в Ньоне на жеребьевке, встретился там с Темпестилли и Тотти, но они ничего мне не говорили и не спрашивали на этот счет».
Возможно, переговоры идут с Мончи…
«Я знаком с ним, но ничего такого не слышал».
Может ли Цыганков покинуть Киев в январе?
«Наш тренер сказал мне, что он полагается на Цыганкова, и попросил, чтобы футболист остался в команде до июня».
Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуется «Боруссия».