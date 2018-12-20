Легенда Интера и Милана заступился за Игуаина: Не критикуйте его

Новости спорта: Эрнан Креспо поддержал своего соотечественника Гонсало Игуаина, у которого сейчас не очень получается в Милане.

Экс-форвард Милана, Интера и сборной Аргентины Эрнан Креспо считает критику в сторону Гонсало Игуаина неуместной.

"Я считаю, что критиковать Игуаина не имеет смысла, так как он забивал везде, где играл. И я уверен, что он начнет много забивать и в Милане. Естественно, команда также должна ему помогать в забитых мячах, без команды это невозможно делать", — начал Эрнан.

"Он играл за такие команды как Реал, Наполи и Ювентус и вдруг перейдя в Милан, он стал плохим игроком? Нет, это нет так. Не критикуйте его, поддерживайте и в конечном итоге это принесет положительный результат. Я в этом уверен", — приводит слова Креспо издание La Gazzeta Dello Sport.

В текущем сезоне Гонсало Игуаин провел 17 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.